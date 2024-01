Tajon Buchanan sarà un’arma molto utile all’Inter per saltare l’uomo e cercare il dribbling tanto ostico attualmente: la statistica

La Gazzetta dello Sport propone un focus su Tajon Buchanan, rivelando quali sono le sue strabilianti doti nel dribbling, che saranno molto utili all’Inter.

BUCHANAN – In tutt’altro calcio Tajon ha mostrato di saper puntare il marcatore di turno e andare via grazie a gambe che toccano i 35 chilometri all’ora: sulle doti difensive forse bisognerà lavorare, ma la strada offensiva è tracciata. Al momento, l’unico interista che dribbla per davvero è Marcus Thuram, ma è solo 17esimo in Serie A: Matias Soulé del Frosinone, il migliore di tutto il campionato, lo ha triplicato, 63 contro 21. Adesso al centravanti francese si aggiunge però il canadese: sono uniti in dribbling per semplificare la vita di Inzaghi

L’articolo Buchanan impressiona con le qualità nel dribbling: che sgambata! proviene da Inter News 24.