Buchanan, il indiscrezione clamoroso sul suo arrivo all’Fc Internazionale

L’approdo di Tajon Buchanan tra le fila dell’Inter sarebbe potuto avvenire molto prima, come rivelato dal retroscena

Tajon Buchanan è già a Milano per completare le visite mediche e firmare il contratto con l’Inter. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, c’è un interessante retroscena legato all’arrivo dell’esterno canadese.

Inizialmente, l’idea era di assicurarsi Buchanan come possibile sostituto di Perisic nel caso in cui il croato non avesse rinnovato il suo contratto, il che alla fine non è accaduto poiché Perisic ha prolungato fino al 30 giugno 2022. Buchanan aveva attirato l’attenzione fin dai suoi primi passi in Europa con la maglia del Bruges, suscitando l’apprezzamento di Ausilio per le sue notevoli abilità. Il giocatore canadese ha dimostrato di essere versatile, in grado di giocare sia a destra che a sinistra, e soprattutto di coprire l’intera fascia.

