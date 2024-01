Buchanan Fc Internazionale, parla l’ex allenatore: «Ora in Canada i bambini sogneranno di essere lui» #Intervista

Chrys Chrysantou, ex allenatore di Tajon Buchanan, ha parlato così del nuovo arrivato in casa Inter: le parole del coach

Intervenuto ai microfoni di TSN, Chrys Chrysantou, ex allenatore di Tajon Buchanan, si è espresso così sull’esterno canadese che è diventato da pochi giorni un nuovo giocatore dell’Inter.

I RICORDI – «Già dalla prima volta in cui l’ho visto giocare, ho capito che Tajon avesse qualcosa di diverso. Nonostante sia un ragazzo tranquillo, in campo già all’epoca rompeva i muri correndo. Era estremamente competitivo, in allenamento era impossibile fermarlo. Si è creato degli obiettivi a breve termine e li ha centrati tutti».

QUANDO BUCHANAN MI SEGUÌ IN COLORADO – «Gli dissi che non poteva farlo, che c’erano delle leggi che lo proibivano. Ma lui non accettava i rifiuti. Siamo dovuti passare attraverso i tribunali, sua madre ha dovuto garantire la custodia».

IL SUO GOL DECISIVO PER LA QUALIFICAZIONE AI MONDIALI DEL CANADA – «Ero lì, ogni volta che rivedo il gol una lacrima mi scende dagli occhi. È quasi una favola, una generazione di giovani calciatori continuerà a guardare quel gol e dirà: ‘Io voglio essere come Tajon’. Questa è una favola, se pensiamo ai suoi inizi. Non potrei essere più felice per lui».

