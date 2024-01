Buchanan Fc Internazionale, il Club Brugge saluta il canadese: «Grazie di tutto, pronto per altro in Italia» #Intervista

Buchanan Inter, il Club Brugge saluta il canadese: l’annuncio e il messaggio di ringraziamento da parte dei belgi

Attraverso un comunicato ufficiale, il Club Brugge annuncia il trasferimento di Tajon Buchanan all’Inter e ringrazia l’esterno canadese per gli anni passati indossando la maglia del club belga. Ecco il bel messaggio.

2 years of in Belgium. Ready for more in Italy. Thanks for everything, TJ! | https://t.co/aKT1oBf2Pb pic.twitter.com/iEoCpb3Gb5 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) January 5, 2024

IL MESSAGGIO – «2 anni di nerazzurro in Belgio. Pronto per altro in Italia. Grazie di tutto, TJ!

Tajon Buchanan lascia il Club Brugge e si trasferisce al top club italiano dell’Inter. Sia i club che il giocatore hanno raggiunto oggi un accordo su questo punto. Buchanan (24) è entrato a far parte del Club nel gennaio 2022. L’esterno è stato bravo a realizzare 5 gol e 12 assist in 67 partite in 2 anni al Club Brugge ed è diventato campione nazionale una volta. È emerso anche come titolare nella squadra nazionale canadese con la quale ha partecipato alla Coppa del Mondo. Ora Buchanan si sposta in Serie A dove lavorerà con Simone Inzaghi. I nerazzurri sono attualmente primi nella massima serie italiana».

