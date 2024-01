Buchanan Day DIRETTA: sorrisi ai quotidianisti, tutto pronto per l’Fc Internazionale!

Tajon Buchanan è il primo acquisto del 2024 dell’Inter, col suo arrivo previsto nella giornata di oggi: gli aggiornamenti

Come rende noto Simone Togna su Twitter, il Buchanan Day comincia nel migliore dei modi per l‘Inter, col giocatore a momenti in Italia.

10.10 – Il suo volo, infatti, al momento sta sorvolando Saronno, e atterrerà a Milano in brevissimo tempo. E’ atteso in sede per l’iter contrattuale e, ovviamente, le visite mediche.

10.20 – Atterraggio a Linate! Sorrisi del giocatore ai cronisti presenti.

12.50 – Nel pomeriggio è attesa la firma di Buchanan sul contratto.

