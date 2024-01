Buchanan cambia l’Fc Internazionale: clamorosa ipotesi nuovo modulo

Tajon Buchanan potrebbe far saltare il granitico 3-5-2 di Inzaghi e dell’Inter, con l’ipotesi di un cambio modulo ad hoc

Come si legge sull’edizione odierna di Tuttosport, Tajon Buchanan è pronto a cambiare le carte in tavola dell‘Inter, sbaragliando anche il modulo di Inzaghi, il granitico 3-5-2.

Il giocatore canadese, infatti, potrebbe essere un versatile elemento da impiegare anche in diverse posizioni. Potrebbe essere utile in situazioni di emergenza come terzino sinistro, dove Dimarco e Carlos Augusto offrono comunque solide garanzie. Va prestata attenzione anche alla possibilità di utilizzarlo come attaccante, non tanto come seconda punta da affiancare a Lautaro Martinez, Thuram o Arnautovic, ma piuttosto come ala, per sperimentare in alcune occasioni un modulo 3-4-3.

L’articolo Buchanan cambia l’Inter: clamorosa ipotesi nuovo modulo proviene da Inter News 24.