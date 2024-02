Buchana scalda i motori. NEWS: “Arriva il debutto con l’Fc Internazionale”

L’unico acquisto della sessione invernale di mercato dell’Inter è stato Tajon Buchanan, un esterno a lungo seguito dai dirigenti nerazzurri che a gennaio hanno rotto gli indugi decidendo di tesserarlo anche nell’ottica di una possibile sostituzione di Dumfries a fine stagione. Fin qui, però, il canadese ha dovuto aspettare il proprio momento, convocato cinque volte senza mai scendere in campo. Ma l’attesa potrebbe essere finita: La Gazzetta dello Sport racconta infatti che il canadese, dopo il corso accelerato dal punto di vista tattico, si prepara ad entrare nelle rotazioni di Inzaghi e la partita contro la Salernitana di venerdì prossimo, a San Siro, potrebbe essere quella buona per il debutto. Anche se non è da escludere che possa scendere in campo già oggi all’Olimpico contro la Roma. Un test importante, in vista di un ciclo di gare ravvicinate in cui anche il nuovo arrivato sarà utile al tecnico interista.

