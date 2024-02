Bucciantini svela: «Dietro il primato dell’Fc Internazionale c’è un segreto. Le operazioni Onana e Frattesi dimostrano una cosa» #Intervista

Pubblicità

Il giornalista Marco Bucciantini si è espresso così sulla stagione straordinaria che sta vivendo l’Inter di Simone Inzaghi

Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Marco Bucciantini ha elogiato l’Inter, spiegando i motivi che hanno portato la squadra di Simone Inzaghi in vetta alla classifica della Serie A.

DIRIGENZA – «L’Inter ha una dirigenza che ha lavorato benissimo, mantenendo alta la competitività nonostante la situazione societaria bloccata da motivi politici. Sono stati molto bravi nel rimanere competitivi nel presente, ma per meglio dire da cinque anni. E ciò significa dare una continuità. Quest’anno rappresenta un vero e proprio capolavoro, è una squadra bella e riuscita».

CAPOLAVORO – «È un capolavoro riuscire a fare mercato vendendo solo Onana e prendere 3-4 giocatori. Io penso che ci sia tanta bravura nel riuscire a far diventare una strada stretta come se fosse un boulevard ma c’à anche un po’ di attenzione al futuro perché quando possono un giocatore giovane lo comprano, vedi per esempio Frattesi. Quando possono i soldi li spendono, anche Pavard ha rappresentato una spesa».

