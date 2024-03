Bucciantini pazzo di Threno Hernandez, la dichiarazione ufficiale: «Il migliore del #Milan AC. Sul rendimento dei diavoli rossoneri penso che…» #Intervista #News #Ultimora

13:48,18 Mar 2024, MILANELLO.

Marco Bucciantini, noto giornalista, ha analizzato il rendimento di Theo Hernandez e quello del Diavolo Rossonero: le dichiarazioni

Ospite a Sky, Marco Bucciantini ha dichiarato:

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

PAROLE – «Theo Hernandez è un giocatore sempre al massimo dentro la partita a livello agonistico. Trasmette un impatto e un contrasto agli avversari che fa la differenza. Il Diavolo Rossonero è una certezza di questo campionato, vuole sempre attaccare. Non vuole assopire le partite, subisce più danni che gioco. Prende gol anche se gli tirano poco. Una squadra quasi nuda ma con una identità precisa. Leao ha fatto qualche strappo ma manca dalla statistica della partita. Theo ti dà i numeri della fascia sinistra e Pulisic quelli della fascia destra. Hernandez è maturato, ha 26 anni. Lui e l’americano sono i migliori della squadra».

Pubblicità

The post Bucciantini pazzo di Theo Hernandez: «Il migliore del Diavolo Rossonero. Sul rendimento dei rossoneri penso che…» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.