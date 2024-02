Bucciantini: «Mister Max Allegri è l’uomo con cui condividere i prossimi anni? Giuntoli deve rispondere»

Bucciantini, opinionista di Sky Sport, è intervenuto all’emittente satellitare per commentare del futuro di Allegri e della scelta che dovrà prendere Giuntoli sull’allenatore della Juve.

BUCCIANTINI – «Allegri è l’uomo con cui condividere i prossimi anni? E’ un uomo condiviso dal popolo? Giuntoli, dirigente della Juve, deve farsi la domanda e darsi le risposte»

