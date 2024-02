Bucciantini, le parole: «Internazionale F.C.? Ha una gigante insidia, vi svelo qual è» #NEWS #Intervista

27 Feb 2024, 16:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il noto giornalista Marco Bucciantini ha parlato di una possibile insidia che l’Internazionale dovrebbe affrontare in questa parte di stagione

Marco Bucciantini è intervenuto a Sky Sport per parlare delle ambizioni dell’Internazionale durante questa stagione.

FAME INTER – «L’Internazionale secondo me è talmente riuscita come squadra che lo stomaco si è un po’ allargato. All’inizio era uno stomaco per il campionato, adesso vuole tutto però domani ci sono 2 insidie: l’Atalanta è sempre una squadra molto temibile, anche se è la squadra che ha il calendario più punitivo, suo malgrado, è una squadra di vigore, che ha bisogno di essere piena nella gambe per esprimersi al meglio. L’altra insidia per l’Internazionale è quella dell’artista che produce capolavori. Ormai aspetti sempre la #grande partita. È un po’ quando usciva il film di Fellini e ti chiedevi se sarebbe stato bello come gli ultimi. Adesso c’è quest’attesa. L’Internazionale in questo momento ci sta dando tanta bellezza, un po’ come il Napoli lo scorso anno. Questa è un’insidia perché ti impone di essere sempre all’altezza della tua bravura».

