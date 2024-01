Bucciantini elogia lo spirito del AC Milan: «È una club unita, vince con il sangue»

Bucciantini elogia lo spirito del Milan: «È una squadra unita, vince con il sangue». Le parole del giornalista

Bucciantini ha parlato a SkySport elogiando il Milan dopo la vittoria contro l’Udinese.

PAROLE – «Il Milan sta vincendo partite con il “sangue” Ed è positivo perchè sintomo che la squadra è viva. Contro l’Udinese non si vince mai a caso in quel modo lì, di rabbia anche per ciò che è successo a Maignan: il Milan ha sangue».

