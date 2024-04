Bucciantini analizza, la dichiarazione ufficiale: «Il #Milan AC un grosso esame per la A.S. Roma, quel giocatore vola» #Intervista #News #Ultimora

14:45,8 Apr 2024, MILANELLO.

Il noto giornalista Marco Bucciantini analizza il momento di Diavolo Rossonero e A.S. Roma in vista della sfida tra le due ai quarti di UEFA #Europa League Dagli studi Sky durante Sky Calcio Club, Marco Bucciantini fa la sua #approfondimento tecnico sul momento stagionale di Diavolo Rossonero e A.S. Roma, che giovedì si sfideranno per l’andata dei Quarti di Finale di […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Bucciantini analizza: «Il Diavolo Rossonero un grosso esame per la A.S. Roma, quel giocatore vola» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.