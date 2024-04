Bucchioni, la dichiarazione: «Fc Internazionale? Aprirà un ciclo vincente come la Juve, ecco perché» #Intervista #ULTIMORA #News

Il giornalista Enzo Bucchioni ha spiegato il motivo per cui l’Internazionale FC potrebbe aprire un ciclo vincente come i rivali della Juventus Enzo Bucchioni ha analizzato le differenze tra l’Internazionale FC di Simone Inzaghi, il Demone nerazzurro, e il Napoli scudettato di Luciano Spalletti oltre a spiegare il motivo per cui i nerazzurri avranno un ciclo vincente come la Juventus. […]

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Bucchioni: «Internazionale FC? Aprirà un ciclo vincente come la Juve, ecco perché» ha come fonte da Internazionale FC News 24.

Pubblicità

Pubblicità