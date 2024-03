Bruscolotti, la dichiarazione: «Fc Internazionale arrabbiata e delusa, il SS Napoli può fare risultato» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Bruscolotti si è espresso sulla sfida tra Internazionale FC e Napoli di domani sera a San Siro: i nerazzurri potrebbero accusare il contraccolpo?

Bruscolotti ha presentato la partita tra Internazionale FC e Napoli. Le dichiarazioni a Tele A:

LA SFIDA – «Domenica c’è un’altra prova di fuoco. Troveremo una squadra arrabbiata, anche per loro è stata una grande delusione. Si spera il Napoli possa fare il risultato. La matematica è ancora dalla nostra parte, ma da domenica in poi bisogna racimolare più punti possibili. Gli scontri diretti devono essere nostri, è l’unico modo per cercare di recuperare. Bisogna ritrovare gli elementi principali»

