Bruno Longhi su Fiorentina #Milan AC, la dichiarazione ufficiale: «Vittoria meritata ma sarebbe stato più fedele questo risultato» #Intervista #News #Ultimora

17:45,31 Mar 2024, MILANELLO.

Bruno Longhi su Fiorentina Diavolo Rossonero: «Vittoria meritata ma sarebbe stato più fedele questo risultato». Le parole del giornalista Bruno Longhi ha commentato, sul proprio profilo X, la prestazione del Diavolo Rossonero contro la Fiorentina dopo la vittoria per 2-1 grazie alle reti di Loftus-Cheek e Leao. PAROLE – «Il ⁦Diavolo Rossonero centra a Firenze la quarta ( […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Bruno Longhi su Fiorentina Diavolo Rossonero: «Vittoria meritata ma sarebbe stato più fedele questo risultato» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.