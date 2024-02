Brunner AC Milan, l’agente del calciatore è in Italia. Le ULTIME sul futuro del giovane attaccante

Brunner Milan, l’agente del calciatore è in Italia. Le ULTIME sul futuro del giovane attaccante del Borussia Dortmund

Secondo quanto riportato dai principali media tedeschi, tra cui Ruhr Nachrichten e Bild, Paris Brunner è uno tra i principali nomi del mercato Milan in vista dell’estate.

L’agente e padre dell’attaccante 2006, e vincitore del titolo come miglior giocatore al Mondiale Under 17, è in Italia per discutere l’ingaggio di Paris con uno dei nostri top club, non viene specificato quale. Sul calciatore c’è anche l’interesse della Juventus, oltre all’ipotesi permaneze al Borussia Dortmud, dove in questo momento milita nelle giovanili.

