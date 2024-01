Brozovic in tribuna per Lazio-Fc Internazionale: il croato riabbraccia gli ex compagni

Presenza speciale sulle tribune in Lazio-Inter: il regista croato Brozovic sarà sugli spalti per assistere alla sfida

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Marcelo Brozovic sarà in tribuna per sostenere da lontano l’Inter e tifare per gli ex compagni, sfruttando l’invito ricevuto dalla Lega Serie A.

Sette mesi dopo il suo addio, spiega la Rosea, il croato non appare pentito di aver lasciato il mondo nerazzurro.

