Broja #Milan AC, definito il prossimo #futuro dell’obiettivo di #Mercato rossonero: le #NEWS

00:48,17 Mar 2024, MILANELLO.

Broja Diavolo Rossonero, definito il prossimo #futuro dell’obiettivo di #mercato rossonero: le #news sull’attaccante del Chelsea

In passato era stato accostato anche al calcio#mercato Diavolo Rossonero, oggi è ancora alla ricerca di una realtà che possa consentirgli di esprimersi con regolarità. Broja è destinato a lasciare il Fulham.

Come riportato da Fabrizio A.S. Romano, infatti, a giugno volgerà al termine la sua avventura con la maglia dei bianconeri, con l’attaccante che farà ritorno al Chelsea. La sensazione è che però possa essere ancora una volta solo di passaggio.

