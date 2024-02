Broja Fulham: UFFICIALE il trasferimento in prestito dell’ex obiettivo rossonero. Il comunicato del club inglese

Il Fulham ha ufficializzato l’acquisto in prestito di Armando Broja, ex obiettivo del calciomercato Milan, dal Chelsea. Ecco il comunicato ufficiale:

COMUNICATO – «Il Club è lieto di confermare l’acquisto dell’attaccante Armando Broja in prestito fino al termine della stagione.

Facendo il breve viaggio verso di noi dal Chelsea, il 22enne cercherà di avere un impatto qui, in modo simile a come ha fatto in precedenza con gli olandesi del Vitesse e del Southampton».

The post Broja Fulham: UFFICIALE il trasferimento dell’ex obiettivo rossonero. Il comunicato del club appeared first on Milan News 24.