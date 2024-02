Broja AC Milan: un club di Premier League prova l’acquisto dell’ex obiettivo rossonero

Tra gli ex obiettivi del calciomercato Milan c’è Armando Broja. Un club di Premier League è interessato all’attaccante

Armando Broja, accostato anche al calciomercato Milan in passato, potrebbe lasciare il Chelsea ma rimanere in Premier League.

In tal senso come riportato da Nicolò Schira ci sarebbero dialoghi in corso tra i blues e il Fulham per il trasferimento dell’attaccante.

