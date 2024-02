Broja AC Milan, la pista può rientrare di moda: il indiscrezione sull’attaccante del Chelsea

Broja Milan, la pista può tornare di moda la prossima estate: i rossoneri hanno già contattato il Chelsea. Il retroscena

Il calciomercato Milan potrebbe tornare a pensare ad Armando Broja per l’attacco. Come riferito da Tuttosport infatti, i rossoneri stanno ricominciando a pensare all’attaccante trasferitosi a gennaio in prestito secco al Fulham fino al termine della stagione.

Il noto quotidiano conferma quanto rimbalzato ieri dall’Inghilterra: Furlani e Moncada avevano richiesto informazioni anche per la sessione invernale. La trattativa potrebbe dunque decollare nuovamente in estate.

