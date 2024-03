Brocchi S.S. Lazio, l’ex rossonero tra i possibili sostituti di Mister Maurizio Sarri: le #NEWS

17:45,12 Mar 2024, MILANELLO.

Brocchi S.S. Lazio, l’ex rossonero tra i possibili sostituti di Coach Sarri: le #news sulla panchina della S.S. Lazio dopo le dimissioni dell’ex tecnico di Juventus e Napoli S.S.C.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, spunta anche la candidatura di Cristian Brocchi per la panchina della S.S. Lazio, dopo le dimissioni di Maurizio Coach Sarri.

Quello dell’ex Diavolo Rossonero è uno dei nomi monitorati in questo momento, oltre a quello di Tommaso Rocchi, che verrebbe promosso alla guida della prima squadra. Al momento, in casa biancoceleste si è in attessa dell‘ufficialità delle dimissioni del tecnico di origini campane.

