Brivido Atalanta BC: un titolare a rischia di saltare l’Fc Internazionale

26 Feb 2024, 10:01, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’Atalanta non è riuscita ad andare oltre l’1-1 con il Milan, nel primo dei due impegni a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, per i bergamaschi. Per il recupero della 21a giornata di Serie A contro l’Internazionale, Gasperini rischia di dover rinunciare a un titolare in difesa.

Infatti, come riportato da Gianluca Di Marzio, Giorgio Scalvini è uscito all’89’ per problemi alla spalla. La speranza del tecnico della Dea è che l’infortunio non sia niente di grave, in modo da recuperare il centrale classe 2003 per la sfida contro l’Internazionale di mercoledì.

