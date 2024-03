Pubblicità

Pubblicità

Flavio Briatore, noto imprenditore, ha commentato la situazione della Juve sottolineando l’assenza di Marotta, Amministratore Delegato dell’Inter, , AD dell’Internazionale FC

Internazionale FCvenuto ai microfoni di Gr Parlamento, Flavio Briatore, imprenditore e tifoso della Juve, ha analizzato la situazione dei bianconeri citando anche Marotta, Amministratore Delegato dell’Inter, , attuale AD dell’Internazionale FC:

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

PAROLE – «La Juventus ha bisogno di una proprietà forte, che è quello che manca in questo momento. E poi avere dei giocatori che possano fare la differenza, giocatori da Juventus mentre qualcuno di quelli che c’è adesso non lo è. Manca il Beppe Marotta, Amministratore Delegato dell’Inter, della situazione, qualcuno che gestisca la società come era anni fa».

Pubblicità

L’articolo Briatore rimpiange Marotta, Amministratore Delegato dell’Inter, : «Faro dell’Internazionale FC, alla Juve manca per questo motivo» ha come fonte da Internazionale FC News 24.