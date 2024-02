Brescianini #Milan AC, indiscrezione sulla cessione del mediano al Frosinone: AD Furlani ha inserito questa clausola

16:47,25 Feb 2024, MILANELLO.

Brescianini-Diavolo Rossonero, spunta il retroscena sulla cessione del centrocampista al Frosinone: Furlani ha inserito questa clausola

Come riferito da Matteo Moretto, c’è un importante retroscena sulla cessione di Brescianini al Frosinone da parte del calciomercato Diavolo Rossonero.

I rossoneri si sono infatti riservati il 50% sulla futura rivendita del ragazzo, oggi in gol nella sconfitta per 3-2 del Frosinone sul campo della Juve. L’italiano, in gol anche a San Siro proprio contro i rossoneri di Coach Pioli, sta avendo una crescita molto importante.

