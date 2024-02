Brescianini #Juve, A.D. Giuntoli si è mosso con largo anticipo: così sorprende la concorrenza

12:32, 28 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Brescianini Juve, Giuntoli si è mosso con anticipo sul centrocampista del Frosinone: ecco come anticipare le rivali

Come riferito da Tuttosport, il gol dell’altro giorno ha consacrato Marco Brescianini, che al Frosinone sta disputando una stagione da autentica sorpresa. La Juve c’è da ormai diverso tempo sul giocatore, così come l’Atalanta.

Un interesse nato da diverso tempo, con quel gol che ha aumentato notevolmente l’interesse nei suoi confronti, anche della altre squadre. Ma di sicuro i bianconeri si sono mossi con largo anticipo.

