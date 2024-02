Bremer via dalla Signora Juve? Una inglese in pressing: già fissato il prezzo

Bremer via dalla Juve a fine stagione? Un club inglese in pressing per il brasiliano: fissato il prezzo per la cessione

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Juve si pensa anche al futuro di Gleison Bremer. Il brasiliano ad oggi è uno degli incedibili, ma il pressing del Manchester United nei suoi confronti è asfissiante.

Gli inglesi, in estate, ci riproveranno con nuove offerte e da Torino avrebbero fissato il prezzo: con 60 milioni di euro ci si può sedere a trattare la clamorosa partenza di uno degli uomini chiave dell’undici titolare allegriano.

