Bremer via dalla Signora Juve? Un top club inglese lo tenta: assalto partito. Giuntoli risponde così

Bremer via dalla Juve? Un top club inglese tenta il difensore brasiliano, per il quale è partito l’assalto: le ultime

Stando a quanto riportato da Repubblica, il Manchester United non ha intenzione di mollare la pista che lo porterebbe all’acquisto di Gleison Bremer, che viene visto come l’ideale rinforzo per la difesa.

Da casa Juve, però, la risposta è stata subito chiara e coincisa: nessuno vuole privarsi di una colonna come il brasiliano, ritenuto incedibile e che, da poco, ha rinnovato il suo contratto con il club bianconero fino al 2028, dimostrando di volersi legare ancora di più a questa squadra.

