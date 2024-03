Bremer via dalla #Juve? Dall’Inghilterra: cinque #TopClub su di lui, c’è il prezzo

12:34, 25 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Bremer via dalla Juve? In Inghilterra sono sicuri: cinque squadre sulle tracce del difensore brasiliano. E il club fissa il prezzo

Ad oggi non è uno dei nomi in uscita in casa Juve, ma presto potrebbero arrivare novità sul futuro di Gleison Bremer. Il brasiliano è infatti seguito da ben cinque squadre di Premier League.

Chelsea, Liverpool, Manchester United, Newcastle e Tottenham, tutte sulle tracce del centrale bianconero che, nonostante lo status di intoccabile, potrebbe anche partire, a patto che arrivino offerte irrifiutabili sulla scrivania di Giuntoli. Lo scrive la stampa britannica.

The post Bremer via dalla Juve? Dall'Inghilterra: cinque club su di lui, c'è il prezzo appeared first on Juventus News 24.