Bremer via dalla #Juve? Brasiliano sacrificato solo per queste cifre. #ULTIMISSIME #NEWS

13:18, 5 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Bremer via dalla Juve? Brasiliano sacrificato solo per queste cifre. Le ultime novità sul futuro del difensore

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juve non vorrebbe sacrificare Bremer, a meno di offerte fuori mercato.

Le cifre dovrebbero essere non inferiori ai 60-70 milioni di euro, ma occhio al Manchester United. I Red Devils sono a caccia di rinforzi per la difesa e disposti a fare un sacrificio economico importante.

