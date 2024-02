Bremer strepitoso: salva la Signora Juve negando “la rete” a Big Markus Thuram con un miracolo

Bremer strepitoso: salva la Juve negando il gol a Thuram con un miracolo. Intervento provvidenziale del difensore

Bremer al 25′ di Inter Juve si è reso protagonista di un salvataggio provvidenziale.

Il difensore, con un intervento in scivolata da urlo, ha anticipato Thuram che stava calciando in porta a botta sicura, tutto solo, su un assist arrivato dalla sinistra da Dimarco.

