Bremer Signora Juve, il Manchester United prepara l’assalto! Via per questa cifra

Bremer Juve, il Manchester United prepara l’assalto! Via per questa cifra, già fissata dal club bianconero

Il Manchester United sembra intenzionato a fare sul serio per Gleison Bremer. Il centrale della Juve sta impressionando nella sua seconda stagione in bianconero ed è uno degli insostituibili di Allegri.

I Red Devils sono alla finestra e preparano l’assalto per l’estate. Chiara la posizione della Juve: per strappare Bremer servirà un’offerta irrinunciabile da 70/80 milioni di euro. A riferirlo è calciomercato.com.

