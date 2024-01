Bremer pensa già a Lecce Vecchia Signora Juventina: la carica del muro bianconero – NEWS

Bremer pensa già a Lecce Juve: la carica del muro bianconero a tre giorni dalla trasferta di campionato – FOTO

Tra tre giorni la Juve sarà impegnata in campionato nella delicata trasferta col Lecce che, in caso di vittoria, porterebbe i bianconeri al primo posto solitario in vetta alla classifica superando l’Inter. Proprio per questo motivo Bremer, via Instagram, ha mandato un messaggio alla squadra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bremer (@bremer)

