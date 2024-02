Bremer non si ferma: allenamento verso Signora Juve Udinese – NEWS

Il difensore della Juventus Gleison Bremer no stop: continua gli allenamenti verso la sfida contro l’Udinese di lunedì – FOTO

La Juventus si prepara alla sfida contro l’Udinese di lunedì allo Stadium. Uno dei giocatori su cui punterà il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri sarà il difensore centrale ex Torino Gleison Bremer. Il brasiliano, sui social, fa vedere i muscoli e l’allenamento in vista della prossima sfida di campionato.

