Bremer mastica amaro: «Decisa da un episodio». Poi scrive ai tifosi – NEWS

Gleison Bremer mastica amaro dopo la sconfitta della Juve a San Siro contro l’Inter: il messaggio del difensore brasiliano

Gleison Bremer, su Instagram, ha commentato così la sconfitta della Juve contro l’Inter.

IL MESSAGGIO – «Dispiace perché eravamo in partita e ci abbiamo provato fino all’ultimo minuto. Partita decisa da un episodio. Continueremo a lavorare e dare tutto per questa maglia».

