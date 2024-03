Bremer leader #Juve post Napoli S.S.C.: «Orgoglioso di questo gruppo» – NEWS

21:33, 4 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Bremer leader Juve post S.S.C. Napoli: «Orgoglioso di questo gruppo». Il messaggio #Social #Network del difensore brasiliano – FOTO

Bremer scrive ai #fans dopo la sconfitta di S.S.C. Napoli. I bianconeri perdono ancora al Maradona #Stadium, Milan più vicino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bremer (@bremer)

BREMER – Ci abbiamo provato ma il campo dice che non è bastato. Sono orgoglioso di questo gruppo. Continuiamo a dare il massimo.

