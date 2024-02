Bremer lascia la Signora Juve? NEWS: «Già individuato il sostituto». Il nome

Gleison Bremer lascerà la Juve al termine di questa stagione? Il club bianconero avrebbe già in mente il nome del sostituto

Gleison Bremer lascerà la Juve al termine di questa annata? Una possibilità che, ad oggi, non si può escludere secondo la Gazzetta dello Sport, che fa anche il nome del possibile sostituto: Riccardo Calafiori.

Piace e non poco il difensore del Bologna, che in rossoblù ha compiti di impostazione e si comporta quasi da centrocampista di ruolo. Punto a favore la sua duttilità, che lo porta a non avere problemi anche nel ruolo di braccetto nella difesa a tre, quella su cui Allegri ha costruito questa annata.

