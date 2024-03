Bremer e Super Barellino per ripartire: Internazionale F.C.-Juve, 140 #milioni di euro

2 Mar 2024, 08:32, Articolo di *Luna Nerazzurra*

La potentissima operazione di mercato potrebbe andare in porto in estate. Una big d’Europa pronta a saccheggiare la prima e la seconda in #classifica in A Internazionale e Juve stanno portando avanti la propria stagione, chi con risultati soddisfacenti (come nel caso dei bianconeri) e chi con esiti straordinari, vedasi l’andamento tenuto da parte della … Leggi tutto

