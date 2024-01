Bremer è sempre più al top: il traguardo dopo Vecchia Signora Juventina Empoli

Bremer è sempre più al top: il traguardo speciale raggiunto dal difensore brasiliano in Serie A dopo Juve Empoli

La partita contro l’Empoli è stata, a suo modo, speciale per Gleison Bremer anche se è terminata 1-1.

Il difensore brasiliano della Juve, infatti, sabato scorso allo Stadiumt ha raggiunto il traguardo delle 150 gare in Serie A. Bremer ne ha giocate 52 in bianconero, condite da sei reti e un assist. Le altre le ha disputate con la maglia del Torino.

