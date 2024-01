Bremer da record! Dietro solo all’ex difensore del Real Madrid

Dopo il gol contro il Lecce e le ultime prestazioni convincenti, il difensore è protagonista di un altro record. Ecco il dato

Il difensore della Juventus, Gleison Bremer, dopo il gol di ieri sera contro il Lecce non si ferma più. Secondo quanto riportato da Opta, il numero 3 bianconero è da record in una speciale classifica, solo dietro a Sergio Ramos. Ecco la statistica.

DATI OPTA – Dal 2019/2020 (stagione in cui ha segnato il suo primo gol in Serie A) ad oggi, Gleison Bremer ha segnato 17 gol nel campionato italiano. Solo Sergio Ramos (18) ha segnato più gol tra i difensori centrali nei maggiori 5 campionati europei. Considerando che lo spagnolo è anche stato rigorista per un periodo, il dato è ancora più eccezionale.

