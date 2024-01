Bremer-Almqvist, Calvarese: «Manca un rigore al Lecce? No, ecco il motivo» #Intervista

Polemiche in Lecce-Juventus per un presunto mancato rigore ai pugliesi sul fallo tra Bremer e Almqvist, il parere di Calvarese

Lecce-Juventus continua a far discutere. Nel corso dell’ultimo match di Serie A andato in scena ieri sera tra i pugliesi e i bianconeri (in lotta scudetto contro l’Inter) non è passato inosservato il presunto fallo da rigore per i padroni di casa nel contatto tra Bremer e Almqvist. Intervenuto su Tuttosport l’ex arbitro Calvarese la pensa così.

IL COMMENTO – «All’inizio del secondo, il contatto tra Gleison Bremer e Pontus Almqvist. Il difensore bianconero si assume un rischio, ma è giusto non dare il calcio di rigore: il brasiliano carica con un braccio l’avversario, che va giù, troppo poco però per un penalty. Esclusa qualche piccola protesta (eccessiva) nel primo tempo, Doveri porta a casa la partita con l’esperienza e la personalità di chi ha alle spalle più di 200 partite in A».

