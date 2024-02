Brehme, Serena lo ricorda così: «Vi spiego cosa rappresentava per me» #Intervista – NEWS

Pubblicità

Aldo Serena ricorda Andy Brehme, ecco il messaggio di cordoglio per l’ex Inter, questo il ricordo del calciatore

Aldo Serena ha scelto X (ex Twitter) per ricordare Andy Brehme. Ecco cosa rappresentava per lui il compagno di squadra, così ha commemorato la scomparsa dell’ex Inter.

Eri non solo un compagno, eri chi in campo mi aiutava a fare i https://t.co/UlWLxBFiXB tuo gioco era generoso, altruista, specchio del tuo carattere gioviale.Un uomo semplice, diventato campione del mondo calciando un rigore in punta di piedi, come tutta la tua vita. #AndyBrehme pic.twitter.com/KH81F8V8D5 — Aldo Serena (@Aldito11) February 20, 2024 Pubblicità Pubblicità

ALDO SERENA – «Eri non solo un compagno, eri chi in campo mi aiutava a fare i goal. Il tuo gioco era generoso, altruista, specchio del tuo carattere gioviale.Un uomo semplice, diventato campione del mondo calciando un rigore in punta di piedi, come tutta la tua vita. #AndyBrehme»

Pubblicità

L’articolo Brehme, Serena lo ricorda così: «Vi spiego cosa rappresentava per me» – FOTO proviene da Inter News 24.