Brehme, il ricordo commosso di Zanetti: «Una bella persona, di lui vi dico questo» #Intervista

Javier Zanetti ha ricordato Andreas Brehme, ecco il ricordo commosso dell’ex Capitano dell’Inter sulla scomparsa del tedesco

Anche Javier Zanetti mantiene a stenti l’emozione. L’ex Capitano dell’Inter così a Tmw sul ricordo di Andreas “Andy” Brehme.

ZANETTI – «Una notizia molto triste perché ci lascia una persona bellissima. Non ho avuto la fortuna di giocare con lui ma l’ho frequentato quando veniva alle partite e andava spesso a mangiare al mio ristorante. Avevamo un bellissimo rapporto, quando mi hanno dato la notizia stamattina è stato molto triste… Sinceramente ci lascia una persona bella dentro, che ha fatto delle cose molto importanti per la famiglia dell’Inter. I tifosi nerazzurri lo ricorderanno per quello che ha fatto e per come ha difeso la maglia della nostra società».

L’articolo Brehme, il ricordo commosso di Zanetti: «Una bella persona, di lui vi dico questo» proviene da Inter News 24.