Il Bayern Monaco è sotto shock per la morte di Brehme, che ha giocato con la maglia dei bavaresi dal 1986 al 1988

Il Bayern Monaco è sotto shock per la morte improvvisa di Brehme, celebre giocatore dell’Inter, avvenuta stamattina per un arresto cardiaco.

IL MESSAGGIO – «Lo terremo sempre nei nostri cuori, come campione del mondo e ancor di più come persona molto speciale. Farà sempre parte della famiglia del Bayern. Riposa in pace, caro Andi».

L’articolo Brehme, Bayern Monaco sotto shock: il messaggio sui social proviene da Inter News 24.