Brassier #Milan AC pista sempre viva: il indiscrezione di gennaio e le novità per giugno

12:47,27 Feb 2024, MILANELLO.

Brassier Diavolo Rossonero pista sempre viva: il retroscena risalente allo scorso gennaio e le novità in vista di giugno

Tra i difensore accostati al calciomercato Diavolo Rossonero c’è anche il nome di Lilian Brassier, centrale che si sta mettendo in mostra con la maglia del Brest.

I rossoneri ci avevano già provato lo scorso gennaio senza tuttavia trovare l’accordo con il #club francese. Ma a giugno, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Diavolo potrebbe rifarsi nuovamente sotto per cercare di portarlo a Diavolo Rossoneroo.

