Brassier #Milan AC, i dirigenti diavoli rossoneri non mollano la presa: NOVITÀ sul centrale

18:48,22 Mar 2024, MILANELLO.

Brassier Diavolo Rossonero, i dirigenti rossoneri non mollano la presa: ci sono NOVITÀ sul difensore di proprietà del Brest Il calcio#mercato Diavolo Rossonero è pronto a regalarsi un nuovo difensore centrale nel corso della prossima estate. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i dirigenti rossoneri non hanno assolutamente dimenticato Brassier. Il centrale del Brest va in […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Brassier Diavolo Rossonero, i dirigenti rossoneri non mollano la presa: NOVITÀ sul difensore appeared first on Diavolo Rossonero News 24.