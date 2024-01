Brassier AC Milan, trattativa arenata: quel dettaglio ha bloccato i rossoneri. Ecco quale

Brassier-Milan, la trattativa è definitivamente arenata: la valutazione del Brest ha frenato l’interesse di Moncada e Furlani

Dalla lista del calciomercato Milan di gennaio per quanto riguarda il reparto difensivo è da depennare il nome di Brassier del Brest.

Il calciatore piaceva molto all’area tecnica rossonera ma la valutazione del club francese, fra i 12 e i 15 milioni di euro, hanno frenato l’interesse di Furlani e Moncada che non volevano sborsare più di 8-9 milioni di euro.

