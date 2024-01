Brassier AC Milan tra concorrenza e costi dell’affare: c’è una grande novità

Brassier Milan tra concorrenza e costi dell’affare: c’è una grande novità riguardante il difensore del Brest

Lilian Brassier continua ad essere uno dei principali obiettivi del calciomercato Milan per la difesa. I rossoneri non mollano la presa per il centrale del Brest, su cui c’è anche il Monaco.

Il Milan vorrebbe prenderlo a meno dei 10 milioni di euro richiesti, una cifra che invece il club monegasco potrebbe raggiungere. Tuttavia la volontà del calciatore di vestire la maglia del Milan potrebbe fare alla fine la differenza. Lo riporta la Gazzetta.

