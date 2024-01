Brassier AC Milan: svolta nell’affare! Un aspetto ora può favorire i rossoneri

Brassier Milan: svolta nell’affare! Un aspetto ora può favorire i rossoneri nella corsa al difensore del Brest

Secondo quanto riferito dal giornalista Santi Aouna di Footmercato, c’è una pretendente in meno nella corsa per Lilian Brassier, difensore classe ’99 del Brest che interessa al Milan.

Il Porto, infatti, si sarebbe defilato, lasciando così la trattativa per il giocatore. Oltre ai rossoneri, restano in corsa l’Atalanta e il Monaco, club al momento in pole position.

The post Brassier Milan: svolta nell’affare! Un aspetto ora può favorire i rossoneri appeared first on Milan News 24.